Martinez Inter Kairat San Siro in piedi per il portiere nerazzurri | applausi e cori prima della sfida europea!

Prima del calcio d'inizio di Inter Kairat Almaty, San Siro si è fermato per un momento di grande emozione dedicato a Josep Martinez. Come riportato da Gianluca Di Marzio, tutto lo stadio ha tributato un lungo applauso al portiere spagnolo, accompagnato da cori e incoraggiamenti provenienti da ogni settore dell'impianto. Martinez, visibilmente commosso, ha ringraziato i tifosi interisti alzando le mani verso le curve, restituendo l'applauso con un gesto di riconoscenza.

