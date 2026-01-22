L'Inter si prepara alla sfida contro il Pisa, con Gilardino che valuta la formazione titolare. La domanda principale riguarda la presenza di Durosinmi dal primo minuto. Segui le ultime notizie sulle scelte di formazione dei nerazzurri e le novità in vista della partita.

Inter News 24 . Segui le ultimissime di formazione della sfida dei nerazzurri. Cresce l’attesa per il prossimo impegno di campionato tra Inter Pisa protagonista nella suggestiva cornice dello Stadio Giuseppe Meazza. La formazione toscana si prepara ad affrontare la capolista Inter, in un match che promette scintille e novità tattiche rilevanti. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la principale sorpresa dei nerazzurri toscani riguarda il reparto offensivo, dove scalda i motori Rafiu Durosinmi, il giovane e potente attaccante nigeriano arrivato per rinforzare il reparto avanzato. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Inter Pisa, Gilardino lancia la sfida ai nerazzurri: Durosinmi dal 1?

Leggi anche: Pisa Inter, analisi dei preparativi e delle scelte di Gilardino in vista della grande sfida contro i nerazzurri

Leggi anche: Pisa Inter, Gilardino non concede nessun giorno libero ai suoi: subito al lavoro per la sfida di domenica!

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Argomenti discussi: Gilardino e Costacurta, siparietto in diretta tv: Non pensavo saltassi così in alto, e infatti mi sono fatto male; Serie A, il Pisa ferma l’Atalanta: Durosimni, esordio e gol; Pisa, Scuffet si è preso la porta e punta a una nuova salvezza; Serie A, 21ª giornata: l'Inter a Udine, Milan e Napoli in casa. Le probabili formazioni di tutti i match.

Inter-Pisa, Gilardino studia la mossa Durosinmi dal 1?: due rientri a San SiroLe novità di formazione in casa Pisa in vista della sfida di campionato contro l'Inter di Chivu a San Siro ... msn.com

Probabili formazioni Inter-Pisa: dubbi Thuram, Lautaro e DurosinmiProbabili formazioni Inter Pisa - Le possibili scelte di Chivu e Gilardino per Inter-Pisa della 22^ giornata di Serie A ... fantamaster.it

Inter-Pisa, venerdì 20.45: il motivo dell’anticipo. Sky o Dazn Dove guardarla. Le altre sfide x.com

Non solo i due big match di domenica, Juventus-Napoli e Roma-Milan: l'AIA ha comunicato le designazioni di tutte le gare della ventiduesima giornata di Serie A. Da Marcenaro in Inter-Pisa a Manganiello in Verona-Udinese: ecco tutte le scelte di Rocchi. facebook