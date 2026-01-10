Lo scontro Inter-Napoli potrebbe definire la corsa allo scudetto dice Chivu

L'incontro tra Inter e Napoli potrebbe avere un ruolo decisivo nella corsa allo scudetto, secondo Christian Chivu. Di seguito, riportiamo integralmente l'articolo originale pubblicato su un sito inglese, per offrire ai nostri lettori una panoramica completa e fedele delle analisi e delle opinioni sul match.

Riportiamo fedelmente a voi lettori poco avvezzi con la lingua inglese l'articolo apparso poco fa da un sito inglese. Se volete cimentarvi con la lettura in lingua originale trovate il link alla fine dell'articolo. L'enorme scontro tra l'Inter e i rivali per il titolo di Serie A del Napoli, domenica, potrebbe essere decisivo per la stagione, ha riconosciuto l'allenatore dei Nerazzurri Cristian Chivu. L'Inter è in testa alla classifica con tre punti di vantaggio sui rivali del Milan, dopo 18 partite, mentre i campioni in carica del Napoli sono un punto indietro rispetto ai Rossoneri, al terzo posto.

