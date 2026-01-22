Inquilino moroso pagherà a rate Patti di cittadinanza coi più fragili

Il Comune ha stipulato un “patto di cittadinanza” con cittadini in difficoltà, consentendo il pagamento delle somme dovute a rate. Un esempio è quello di un inquilino con un debito significativo per l’affitto di un alloggio comunale, evidenziando l’approccio volto a favorire soluzioni sostenibili per chi attraversa momenti di fragilità economica.

“Patto di cittadinanza“ tra Comune e coloro che non riescono a tenere il passo per pagare le varie scadenze: è emblematico il caso di un inquilino che ha accumulato un debito enorme per l’affitto dell’alloggio di proprietà comunale. Nonostante la pigione mensile non elevata, l’avente diritto alla casa popolare, tra il 2021 e il 2025, non è riuscito ad onorare il pagamento ordinario accumulando ben 25mila euro di arretrati che, con oneri vari, sono schizzati ad oltre 26mila euro. Il Comune, in un tempo in cui la crisi abitativa morde il fianco delle fasce più fragili della popolazione, ha scelto la strada della fermezza unita a quella dell’apertura nei confronti di chi, di fatto, ha chiesto aiuto per dilazionare le spese. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

