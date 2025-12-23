Via Quarti il Comune pagherà per 2 mesi le bollette di luce e gas ai più fragili
Il Comune pagherà le bollette di luce e gas per circa due mesi alle famiglie di via Quarti, a Baggio, che sono in una condizione di fragilità. Perché si possa fare, la Caritas intesterà a sé le utenze. Lo ha detto il sindaco di Milano, Beppe Sala, durante l'incontro natalizio con i giornalisti a. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
Via Quarti, il Comune pagherà per 2 mesi le bollette di luce e gas ai più fragili - La soluzione insieme alla Caritas, che intesterà a sé le utenze, per rispondere alle situazioni più problematiche: anziani, malati, disabili e bambini. milanotoday.it
Sgomberi in via Quarti, la Caritas rompe il silenzio: "Sì alla legalità, ma dare risposte ai bisogni" - Duro interventi del presidente di Caritas Ambrosiana sugli sgomberi di via Quarti (e non solo). milanotoday.it
Milano, case Aler sgomberate in via Quarti: «Decine di famiglie senza luce e al freddo, bambini terrorizzati». Protesta il Comune - Milano divisa dopo l’intervento deciso ai vertici dell’ordine pubblico, con decine di uomini e mezzi in strada, nelle case popolari di Baggio, da anni indicate come uno dei punti più difficili della p ... milano.corriere.it
Dopo anni di abbandono e di inerzia da parte del Comune, via Quarti a Milano torna sotto la tutela dello Stato. Le Forze dell’Ordine, coordinate dal ministro Matteo Piantedosi, sono intervenute per riportare sicurezza, legalità e dignità ai cittadini di una zona tro - facebook.com facebook
