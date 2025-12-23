Via Quarti il Comune pagherà per 2 mesi le bollette di luce e gas ai più fragili

Il Comune pagherà le bollette di luce e gas per circa due mesi alle famiglie di via Quarti, a Baggio, che sono in una condizione di fragilità. Perché si possa fare, la Caritas intesterà a sé le utenze. Lo ha detto il sindaco di Milano, Beppe Sala, durante l'incontro natalizio con i giornalisti a. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

