Juve Torino, buone notizie per Baroni: ecco il punto dall’infermeria su chi potrebbe rientrare nel derby della Mole contro i bianconeri. Buone notizie dal Filadelfia in vista del derby di sabato contro la Juventus: il Torino ritrova Nkounkou. L’esterno, fermatosi per un problema muscolare dopo la sfida col Napoli, si è allenato regolarmente con il gruppo e si candida per un posto da titolare. Prima dello stop aveva iniziato a trovare continuità nel 3-5-2 di Baroni, modulo che sembra calzargli a pennello. In sua assenza, Lazaro e Biraghi si erano alternati sulla fascia. Ecco cosa scrive oggi Tuttosport in edicola. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juve Torino, buone notizie per Baroni: questi giocatori dovrebbero rientrare nel derby della Mole contro i bianconeri. Il punto dall’infermeria svela questo scenario

