Incendio in una palazzina appartamento distrutto dalle fiamme | in tre trasportati in ospedale

Napolitoday.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina le fiamme hanno avvolto un appartamento al piano terra di via Pepe 5 (rione Gescal). Il condominio, composto da 15 abitazioni, è stato evacuato. Tre residenti sono stati soccorsi da un’ambulanza arrivata sul posto, un altro cittadino è stato portato in ospedale a Nola. Nessuno è in. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

