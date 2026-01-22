In The Beauty Bella Hadid è semplicemente pazzesca

The Beauty, disponibile su Disney+ dal 22 gennaio, è la nuova serie di Ryan Murphy che mescola spionaggio, fantascienza e body horror. Nel primo episodio, Bella Hadid si distingue con una performance intensa, accompagnata dalla colonna sonora di Firestarter dei Prodigy, creando un inizio coinvolgente e ricco di tensione. Un’opera che combina elementi innovativi con interpretazioni di rilievo, offrendo uno sguardo originale su generi diversi.

SPOILER ALERT - Questo articolo contiene alcuni dettagli fondamentali sul primo episodio di The Beauty, su Disney+ dal 22 gennaio- La nuova serie di Ryan Murphy, The Beauty - tra lo spy thriller, la fantascienza e il body horror -, parte col botto ed è tutto grazie a una performance memorabile di Bella Hadid sulle note di Firestarter dei Prodigy, un brano che sa essere un carico di energia, rabbia e cazzimma nonostante compia a breve 30 anni. Con lei e questa canzone, la bellezza non è mai stata così pericolosa e selvaggia. Per quanto all'inizio sia semplicemente affascinante. Siamo a Parigi, nel bel mezzo di una sfilata tra ombre e abiti di pelle tra il metalhead e il sado chic. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

