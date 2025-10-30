La depressione post partum esiste e può essere curata
Una madre è l’evento sociale, cui tutti possono far riferimento grazie a un linguaggio che ne qualifica le principali virtù. Cura, amore incondizionato e dedizione. Nel momento in cui la gravidanza assume una forma, sul corpo di una donna ha inizio un altro grande fenomeno che porta con sé un’orchestra di domande declinate al vezzeggiativo. È una grammatica lineare quella della gestazione che si esprime al meglio in pubblico. Dentro al copione emotivo non c’è spazio per parole che suggeriscono un’altra immagine ed è anzi nell’incavo lasciato dal silenzio che nasce e spesso resta nascosta la depressione post partum (Dpp). 🔗 Leggi su Linkiesta.it
