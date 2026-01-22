In 80 si sfidano con il ' Cubo di Rubik' nella prima gara di speedcubing del 2026

A Casagiove si svolge la prima gara di speedcubing del 2026 in Italia, offrendo agli appassionati l’opportunità di sfidarsi con il Cubo di Rubik. L’evento segna l’inizio di una nuova stagione di competizioni, promuovendo la passione per questo sport mentale e di abilità. Un’occasione per i partecipanti di confrontarsi e condividere l’interesse per il cubo, in un contesto di competizione e crescita personale.

Sarà Casagiove ad inaugurare ufficialmente la stagione 2026 delle competizioni di speedcubing in Italia. Il Palazzetto dello Sport della città ospiterà, nei giorni 24 e 25 gennaio, gli oltre 80 partecipanti alla prima gara ufficiale di speedcubing dell'anno riconosciuta dalla World Cube.

