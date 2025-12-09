Soltanto 6,49 secondi per risolvere un cubo di Rubik: è con questo tempo che il 19enne Valerio Locatelli ha vinto per il quinto anno consecutivo la finalissima della Rubik’s Italian Championship, aggiudicandosi il titolo di Campione Nazionale di Rubik’s 2025. Il campione vive a Bracciano (Roma) e frequenta il primo anno di università a Pisa. Per lui si tratta della sua settima partecipazione al torneo e della sua quinta vittoria consecutiva nella categoria “3x3x3”. Il torneo, organizzato dall’associazione Cubing Italy, si è tenuto lunedì 8 dicembre presso TreviglioFiera. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Cubo di Rubik in 6,49 secondi: si conferma campione italiano Valerio Locatelli