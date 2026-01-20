Hai firmato un contratto ora devi comprare la trappola per 1200 anziani dei venditori porta a porta | come funzionava la truffa da 2 milioni di euro

Una recente operazione della Guardia di Finanza di Padova ha smascherato una truffa ai danni di oltre 1.200 anziani, con un giro d’affari di circa 2 milioni di euro. L’indagine ha portato all’arresto di dieci persone e al sequestro di oltre 2,5 milioni di euro, evidenziando un’organizzazione criminale specializzata in truffe porta a porta. Questo caso mette in luce le modalità e i rischi di frodi rivolte alle persone più vulnerabili.

Dieci indagati, sequestri per 2,5 milioni di euro e oltre 1.200 vittime. Sono questi i numeri di una vasta operazione condotta oggi dalla Guardia di Finanza di Padova, che ha visto oltre 70 militari impegnati in arresti e perquisizioni nei confronti di un’associazione a delinquere specializzata in truffe agli anziani. Dieci persone, tutte di nazionalità italiana, sono state denunciate alla Procura della Repubblica di Padova. Cinque di loro, residenti nella provincia, sono state raggiunte da misure cautelari personali disposte dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Padova. A capo dell’organizzazione è stata applicata la custodia cautelare in carcere, mentre ai due principali collaboratori sono stati imposti gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.🔗 Leggi su Open.online

