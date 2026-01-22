Al termine della partita, coach Attilio Caja si mostra parzialmente soddisfatto, evidenziando alcune criticità nella fase offensiva e la necessità di migliorare la gestione dei palloni. Nonostante la buona prestazione di Anumba, la squadra deve lavorare su continuità e qualità per affrontare al meglio la trasferta in Campania. Un passo avanti, ma ancora margini di miglioramento per ottenere risultati più consistenti.

Tiepidamente soddisfatto coach Attilio Caja al termine del secondo referto rosa consecutivo casalingo: davanti c’è la trasferta campana e serve maggiore qualità offensiva. "Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile – commenta il tecnico –, perché loro hanno una fisicità importante e l’hanno messa su quel piano. Non ci hanno permesso di fare un gioco di fluidità in attacco: ci hanno concesso tanto da tre punti, ma non siamo riusciti a ottimizzare. Ma siamo sempre lì: si chiama pallacanestro e c’è stato un gap fra primo e secondo tempo". Una frecciata, non di certo velata, al rendimento offensivo di una squadra che potrebbe capitalizzare maggiormente. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Il tecnico è soddisfatto a metà della prestazione: "Troppi palloni persi, bravo Anumba». Coach Caja: "Una partita difficile. Ma la grinta non è venuta meno»

