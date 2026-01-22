Il pensiero circolare applicato alla sicurezza | inasprire le pene può produrre un effetto contrario a quello desiderato

Il pensiero circolare applicato alla sicurezza mette in discussione l’idea che inasprire le pene possa sempre migliorare la situazione. Mentre il pensiero lineare assume che ogni azione abbia una sola conseguenza, questa prospettiva più complessa riconosce che interventi severi potrebbero generare effetti opposti alle intenzioni. Analizzare questa dinamica è fondamentale per valutare strategie efficaci e sostenibili nel lungo termine, evitando risposte semplicistiche a problemi complessi.

Il pensiero lineare, quello per intenderci per il quale ad una azione corrisponde una e una sola conseguenza, domina la vita politica e pare prevalere nelle decisioni esecutive dei governi. Noi psicologi da oltre mezzo secolo affermiamo che al contrario, soprattutto nelle relazioni fra individui, gruppi organizzati e nazioni, sarebbe opportuno applicare il pensiero circolare. Questo tipo di approccio prevede la comprensione che ad una azione corrisponde una controreazione che innescherà una serie di ulteriori reazioni. Questo fenomeno potrà prolungarsi fino ad una riduzione delle azioni e controreazioni.

