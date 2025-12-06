Cappotto con pelliccia oversize gonna tartan nascosta e orecchini stella | Kate Middleton sa esattamente come vestirsi a Natale

V erde bosco, bottoni gioiello e un colletto di pelliccia da favola. Kate Middleton si è presentata così al suo Together at Christmas, il concerto di Natale che organizza ogni anno all’abbazia di Westminster. E ha fatto centro, ancora una volta. Kate Middleton: i royal look più belli. guarda le foto Together at Christmas, il look di Kate Middleton. Il cappotto è di Catherine Walker, una delle sue stiliste preferite, e non è nemmeno nuovo. Lo aveva già indossato nel 2020 per un viaggio in Irlanda. Ma Kate Middleton fa così: riprende i pezzi del suo guardaroba e li fa sembrare sempre perfetti. Questione di stile, ma anche di messaggio. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Cappotto con pelliccia oversize, gonna tartan nascosta e orecchini stella: Kate Middleton sa esattamente come vestirsi a Natale

