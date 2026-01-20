Il mercato in uscita del Napoli si avvicina a un momento importante, con possibili operazioni che potrebbero modificare la rosa offensiva. Domani sarà il giorno della risposta riguardo a Lucca e al Nottingham Forest, mentre emergono dettagli su Romano e un retroscena su Lang. Questi sviluppi rappresentano tappe fondamentali nel percorso di definizione della squadra in vista della nuova stagione.

Mercato Napoli, intesa vicina con il Nottingham Forest per Lucca: Lang verso la chiusura con il Galatasaray. E in entrata…Il mercato del Napoli si muove con diverse trattative in corso.

Lang ha detto sì al Galatasaray, Lucca non ancora al Nottingham Forest (Di Marzio)Lang ha scelto di trasferirsi al Galatasaray, mentre Lucca non ha ancora completato il passaggio al Nottingham Forest.

Argomenti discussi: Napoli, vicina la partenza di due attaccanti: cosa può accadere ora; Calciomercato Napoli, Lucca ai saluti: le opzioni En-Nesyri e Marcos Leonardo. E spunta Duran; Napoli, il mercato si sblocca: Lang e Lucca ceduti in prestito, ecco dove giocheranno fino a fine stagione; Napoli, Conte vuole rinforzi. Il piano per finanziare il mercato: Lang e Lucca con le valigie.

Lucca via dal Napoli? Domani la risposta al Nottingham Forest: la rivelazione di Romano e il retroscena su Lang! Doppia operazione in uscita? - Il mercato in uscita del Napoli entra nella sua fase cruciale con due operazioni che potrebbero ridisegnare il volto del reparto offensivo azzurro. Al centro delle trattative c’è innanzitutto Lorenzo ... calcionews24.com

Napoli, Lang e Lucca via: spunta una terza cessione a sorpresa. ADL accontenta Conte, chi arriva - Gli infortuni di Rrahmani e Politano hanno fatto scattare l'allarme: Lang e Lucca (ma non solo) vicinissimi all'addio, così può decollare il mercato del Napoli. sport.virgilio.it

Nella serata di ieri ci sono stati nuovi contatti tra #Napoli e #Pisa per Lorenzo #Lucca. I toscani propongono un prestito secco oneroso, mentre resiste l'offerta del Nottingham, che offre meno a gennaio ma propone un diritto a giugno. Giocatore sceglierà nelle x.com

