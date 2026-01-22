Il lavoro riparte Quasi 10mila posti Ma resta il nodo delle competenze

Nel primo trimestre del 2026, nelle province di Lucca, Massa-Carrara e Pisa si sono generate circa 23.000 opportunità di lavoro, con quasi 10.000 posti disponibili. Tuttavia, resta aperto il tema delle competenze richieste, che rappresenta una sfida importante per favorire un’effettiva ripresa occupazionale e favorire l’inserimento dei candidati nel mercato del lavoro.

Quasi 23mila opportunità nel primo trimestre nelle province di Lucca, Massa-Carrara e Pisa nel trimestre gennaio-marzo 2026. I dati dell'indagine Excelsior delineano un mercato del lavoro dinamico ma con criticità: il settore industriale fatica su tutto il territorio, soprattutto a Massa-Carrara dove il calo supera il 10%, mentre i servizi rappresentano il motore principale dell'occupazione, pur con differenze territoriali e settoriali. Solo Pisa registra previsioni di assunzioni col segno più, mentre Lucca e Massa-Carrara mostrano maggiore prudenza con un rallentamento degli ingressi previsti rispetto allo scorso anno.

