Genova Alessandra Bianchi FdI | Il consulente Lgbt? L’amministrazione Salis ha un’impronta di estrema sinistra video

L'attenzione si concentra sulla gestione dell'amministrazione Salis a Genova, con particolare riferimento alle politiche e alle figure coinvolte nel settore Lgbt. Alessandra Bianchi di FdI analizza le scelte del Comune, evidenziando come, a suo avviso, l'impronta politica sia di chiara derivazione estrema sinistra, contribuendo a una situazione di confusione e criticità.

La confusione sotto il cielo di Genova è “grande”, ma la situazione è tutt’altro che “eccellente”. Ne abbiamo parlato con Alessandra Bianchi, capogruppo di FdI al consiglio comunale. Il sindaco Silvia Salis “ha assunto un consulente esterno destinato alla comunità lgbt” e dunque questo “dimostra quanto questa amministrazione abbia un’impronta di estrema sinistra, ma senza voler guardare alle esigenze del territorio”. Ma quanto ha speso il primo cittadino per questa operazione? “Sono stati stanziati 156mila euro oltre Iva, ma con un incarico di durata triennale”. Come ha precisato Bianchi, stiamo parlando di “risorse che vengono inevitabilmente tolte ad altre destinazioni”. Secoloditalia.it

Palasport, Bianchi (FdI): “La magia del Natale cancella le bugie sui costi” - E allora succede che a Genova il sindaco Salis, dopo aver sbandierato gli esorbitanti costi del Palasport per giustifica ... genova3000.it

Genova, Lega e Fdi accusano: "La Salis cancella il presepe a Palazzo Tursi". Al suo posto, il 'Villaggio di Natale' - Montanari, atto a valorizzare i presepi dei vari quartieri della città ... telenord.it