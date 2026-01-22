Il direttore generale Zuccarini a Pettinari sui concorsi pubblici | Nessun intervento politico un equivoco

Il direttore generale Zuccarini chiarisce a Pettinari che i concorsi pubblici non sono influenzati da interventi politici, definendo la questione un equivoco. La sua risposta si concentra sull’aspetto tecnico, con l’obiettivo di tutelare la reputazione dell’ente e garantire un processo trasparente, senza entrare nel merito delle questioni politiche che sono state sollevate.

Nessuna volontà di entrare nel merito politico, ma solo di rispondere sul fronte tecnico per difendere la dignità dell'ente. Questa, in sintesi, la posizione espressa direttore generale del Comune di Pescara Fabio Zuccarini nel corso della commissione Controllo e garanzia convocata da Paolo Sola.

