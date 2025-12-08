Il comune brianzolo dove non si potrà più bere alcolici in strada dopo le 22
Anno nuovo, tolleranza zero. Dal 1 gennaio infatti Lissone cambia le disposizioni riguardo la possibilità di bere alcolici per strada attuando una tolleranza zero contro la cosiddetta 'mala movida': birre, vino e cocktail saranno 'banditi' dopo le 22.Una ‘replica’Il comune di Lissone aveva già. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
