Recenti trasmissioni televisive continuano a riflettere e, talvolta, a normalizzare, modelli patriarcali e responsabilità maschili in casi di violenza. Dopo le critiche all’articolo su La Repubblica riguardo al femminicidio di Federica Torzullo, l’episodio di Ignoto X su La7 ha portato alla luce un’intervista a un uomo condannato per l’omicidio della propria moglie. Questi contenuti sollevano interrogativi sulla rappresentazione della violenza di genere in televisione

Non si era ancora spenta l’eco delle critiche sollevate dei entri antiviolenza, giornaliste e attiviste all’articolo pubblicato su la Repubblica sul femminicidio di Federica Torzullo, che Ignoto X, il programma condotto da Pino Rinaldi su La7, nella puntata del 21 gennaio ha sfornato un’altra “perla”: l’intervista a un uomo che nel 2001 ha ucciso la moglie appena diciannovenne, strangolandola. L’uomo intervistato ha potuto motivare il proprio crimine senza che il conduttore sollevasse alcuna obiezione, ricorrendo a contenuti perfettamente coerenti con quel codice d’onore patriarcale che attribuiva al marito il cosiddetto “diritto di correzione” della moglie, punendo tutt’al più gli eccessi di una violenza considerata legittima. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Il codice d’onore patriarcale torna anche in tv: così si rovesciano le responsabilità

