A Bologna si torna a guardarsi negli occhi | ‘Così si costruisce la pace anche quando il mondo brucia’

In un tempo segnato da guerre, divisioni, crisi internazionali e tensioni interne alle società, Bologna sceglie di rimettere al centro la relazione umana, lo sguardo diretto, il dialogo. Si è tenuto al MUG di Bologna l’incontro “L’importanza del guardarsi negli occhi e del dialogo umano”. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Approfondisci con queste news

Si torna a casa LBA TV Nettuno Bologna Uno - facebook.com Vai su Facebook

Dialogo interreligioso: Bologna, oggi l’incontro “L’importanza del guardarsi negli occhi e del dialogo umano”, promosso da WeWorld - E cosa significa, oggi, “guardarsi negli occhi” in un’epoca segnata dalla distanza e dal sospetto re ... Secondo agensir.it

'Autunno fuori dal Comune', itinerari tra Bologna e Modena - Torna "Autunno fuori dal Comune", campagna di turismo di prossimità che invita cittadini e visitatori di Bologna e Modena a guardarsi intorno con occhi nuovi, a riscoprire i propri luoghi e le proprie ... Si legge su msn.com

Autunno fuori dal Comune: "Tredici esplorazioni tra gusto, arte e paesaggio" - Santori: "Cerchiamo mete esotiche, ma la bellezza spesso è vicina a noi". Si legge su msn.com