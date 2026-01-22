Il capriolo che non riusciva più a uscire da una casa

Un capriolo femmina è rimasto intrappolato in una casa privata a San Colombano al Lambro, nel Milanese. L’intervento ha visto la collaborazione di esperti per liberare l’animale, che non riusciva più a uscire autonomamente. L’intervento ha garantito la sicurezza dell’animale e delle persone coinvolte, sottolineando l’importanza di intervenire tempestivamente in situazioni di questo tipo.

Intervento in un'abitazione privata di San Colombano al Lambro (Milano) per liberare una femmina di capriolo che non riusciva più a uscire in autonomia. Sul posto, il 21 gennaio, il personale del nucleo ittico-venatorio di Città metropolitana.

