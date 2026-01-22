Il ballerino di Atena Lucana eliminato da Amici | Pierpaolo Monzillo non arriva al serale

Pierpaolo Monzillo, ballerino di Atena Lucana, è stato eliminato da

"Ciao a tutti, voglio ringraziare tutti per l'amore e l'affetto che mi avete dato durante questo percorso". Così Pierpaolo Monzillo, ballerino di Atena Lucana, in provincia di Salerno, saluta la classe di "Amici" poche ore dopo la sua esclusione. Il diciottenne, talentuoso, viso da bravo.🔗 Leggi su Salernotoday.it

Atena Lucana, arriva la fibra ultraveloce per i residentiAtena Lucana, nel Vallo di Diano in provincia di Salerno, beneficia ora di una connessione internet ultraveloce grazie alla fibra ottica FTTH di Open Fiber.

