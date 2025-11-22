Usa incontro Trump-Mamdani alla Casa Bianca tycoon incensa il sindaco di NY | Lo aiuterò a realizzare i suoi sogni abbiamo idee comuni - VIDEO

Trump ha rilanciato con un endorsement che ha sorpreso molti osservatori: "Penso che sarà veramente un grande sindaco", ha affermato nello Studio Ovale. Interpellato dai giornalisti, il presidente ha aggiunto di potersi trovare a suo agio sotto la futura amministrazione: "Sì, mi troverei bene nella. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Usa, incontro Trump-Mamdani alla Casa Bianca, tycoon incensa il sindaco di NY: “Lo aiuterò a realizzare i suoi sogni, abbiamo idee comuni” - VIDEO

