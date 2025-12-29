Pirandello don Milani e gli orrori di Sarajevo | ecco i temi che approfondiranno le scuole della provincia

Le scuole della provincia approfondiranno temi fondamentali come Pirandello, don Milani e gli orrori di Sarajevo, con particolare attenzione alla pulizia etnica durante le guerre nella ex Jugoslavia degli anni ’90. L’obiettivo è comprendere il ruolo della memoria come strumento di impegno civile e politico, promuovendo una riflessione critica sulle conseguenze dei conflitti e sull’importanza della cultura nel preservare i valori di tolleranza e rispetto.

L'orrore della pulizia etnica nelle guerra nella ex Jugoslavia negli anni '90 del secolo scorso e la memoria come filo conduttore dell'impegno politico. Questi i temi che animeranno i "Viaggi della memoria" delle scuole della provincia di Forlì-Cesena nel corso del 2026.

