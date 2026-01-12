Donald Trump si è autoproclamato presidente ad interim del Venezuela

Donald Trump ha pubblicato sul suo profilo Truth un’immagine in cui si autodefinisce “Acting President of Venezuela”. Questa dichiarazione rappresenta un’affermazione senza riconoscimento ufficiale da parte delle istituzioni venezuelane o della comunità internazionale. La notizia solleva questioni sulla posizione degli Stati Uniti rispetto alla situazione politica in Venezuela e sulle implicazioni di dichiarazioni non ufficiali di questo tipo.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha pubblicato sul suo social Truth un’immagine in cui si autodefinisce “Acting President of Venezuela”, ovvero presidente ad interim del Venezuela. Nel post compare una finta pagina Wikipedia con il suo nome associato a quel titolo, un contenuto che non ha alcun fondamento ufficiale e che ha immediatamente fatto il giro dei social. La pubblicazione è stata interpretata come l’ennesimo segnale delle ambizioni statunitensi nella crisi venezuelana, ma non corrisponde a nessuna definizione riconosciuta dal diritto internazionale né da istituzioni politiche legittimate. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

