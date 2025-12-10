Terapie antitumorali grazie all' intelligenza artificale | Airc finanzia la Bioinformatica della Normale

Airc sostiene un progetto innovativo della Bioinformatica della Scuola Normale Superiore, volto a potenziare le terapie antitumorali. Per cinque anni, il gruppo studierà i meccanismi dei recettori accoppiati a proteine G, aprendo nuove prospettive nel trattamento dei tumori grazie all’intelligenza artificiale e alla ricerca avanzata.

La Fondazione per la ricerca sul cancro (Airc) finanzierà per 5 anni il gruppo di Bioinformatica della Scuola Normale Superiore per un progetto sul possibile potenziamento delle terapie antitumorali attraverso la comprensione dei meccanismi di funzionamento di 'G Protein-coupled receptors. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

