I cinque eventi da non perdere nel fine settimana

Ecco i principali eventi da non perdere nel fine settimana, dal 23 al 25 gennaio. Concerti, teatro, mostre e musica arricchiranno il calendario, offrendo diverse opportunità di cultura e intrattenimento. Tra gli appuntamenti, Laladra con Fede Poggipollini all'Arcistella di Trecasali rappresenta un momento da seguire. Una selezione di eventi pensata per vivere al meglio il weekend, rispettando la sobrietà e l'interesse culturale.

Concerti, teatro, mostre, arte e musica. Gli appuntamenti da venerdì 23 a domenica 25 gennaio Laladra live con Fede Poggipollini all'Arcistella di TrecasaliVenerdì 23 gennaio sul palco dell'Arcistella di Trecasali arriva LaLadra, l'attesissimo progetto che vede protagonista assoluto Federico.🔗 Leggi su Parmatoday.it Leggi anche: I cinque eventi da non perdere nel fine settimana Leggi anche: I cinque eventi da non perdere nel fine settimana Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Eventi in Brianza weekend del 26-28 settembre Argomenti discussi: I 5 eventi da non perdere a Torino nel weekend dal 16 al 18 gennaio; Sesto nei giochi – La Voce della Città tra Cultura, Sport e Inclusione; 5 mostre per 5 musei d'arte contemporanea; I cinque eventi da non perdere nel fine settimana. Roma, cosa fare sabato 4 e domenica 5 ottobre: i cinque eventi (imperdibili) da segnare in agendaÈ arrivato il primo fine settimana di ottobre: Roma si prepara a vivere un weekend colmo di cultura, arte e musica. Leggi anche: -- Il Giardino di Ninfa, uno dei più belli d’Europa, è aperto anche a ... leggo.it Giornata Salute Mentale. Da oggi al 10 ottobre cinque eventi a Roma con la Fondazione Di LiegroIl calendario delle iniziative si apre oggi, con un incontro dal titolo Il disagio giovanile: un’emergenza che richiede nuovi modi di pensare e nuovi modelli organizzativi. Spazio poi alla nona ... quotidianosanita.it Cinque eventi da non perdere a Berlino 21-27 gennaio TRUFFLE & TRUFFLE FESTIVAL (Italia) 24–25 gennaio, 12:00–21:00 Festsaal Kreuzberg, Am Flutgraben 2 Il primo festival berlinese dedicato al tartufo, in versione gastronomica e dolce. Oltre 30 facebook Viaggio a Prishtina: cinque ristoranti da non perdere - Gambero Rosso gamberorosso.it/notizie/rubric… x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.