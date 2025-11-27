I cinque eventi da non perdere nel fine settimana

Parmatoday.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Musica, arte, teatro e concerti. Gli appuntamenti da venerdì 28 a domenica 30 novembre. A Mangiamusica arriva Ronnie JonesUna delle sue vite l’ha trascorsa negli Stati Uniti, suo Paese d’orIgine. Una nella Swinging London. Un’altra ancora in Italia, tra musical, televisione, radio, dischi. Le. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

i cinque eventi da non perdere nel fine settimana

© Parmatoday.it - I cinque eventi da non perdere nel fine settimana

Contenuti che potrebbero interessarti

cinque eventi perdere fineI cinque eventi da non perdere nel fine settimana - Le grandi storie della musica e del gusto approderanno sul palcoscenico del Teatro Magnani di Fidenza (Parma) grazie all'originale rassegna, a ingresso libero, la cui decima edizione si è aperta ... Lo riporta parmatoday.it

cinque eventi perdere fineRoma, cosa fare sabato 15 e domenica 16 novembre: i cinque eventi da non perdere nel weekend - Per il weekend del 15 e del 16 novembre, Roma offre tantissimi appuntamenti, tra musica, arte e storia. Come scrive msn.com

cinque eventi perdere fineWeekend a Roma, 5 eventi da non perdere sabato 15 e domenica 16 novembre - Arriva un altro fine settimana da goderci a Roma e dintorni e, anche nel weekend del 15 e del 16 novembre, la Capitale offre tantissimi appuntamenti, tra musica, arte, storia e anche qualche piccola i ... Secondo msn.com

Cerca Video su questo argomento: Cinque Eventi Perdere Fine