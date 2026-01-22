Ecco la guida TV aggiornata per la serata del 22 gennaio 2026. Troverete un riepilogo dei programmi principali su Rai, Mediaset, La7, Discovery e altre reti, oltre alle opportunità di gioco con il TotoShare di “Striscia la Notizia”. Una panoramica semplice e chiara per aiutarvi a scegliere cosa guardare e partecipare, senza enfasi o sensazionalismi. Buona visione e buona partecipazione!

Cosa vedere questa sera in tv tra Rai, Mediaset, La7, Discovery e le altre reti? Ecco la Guida Tv di BubinoBlog, buona visione! Rete Orario Programma Descrizione Rai1 21:30 23:45 Don Matteo 15 1ªTv Porta a Porta Serie Tv Talk Show Rai2 21:20 00:30 Ore 14 Sera Radio2 Social Club R Inchieste Show Rai3 21:20 00:00 Splendida Cornice Tg3 Linea Notte Show Notiziario Rete 4 21:35 00:55 Dritto e Rovescio Drive Up Talk Show Rubrica Canale 5 21:45 00:25 Striscia la Notizia new Tg5 Talk Show Notiziario Italia 1 21:25 23:50 Safe House: Nessuno è al Sicuro From Paris with Love Film Film La7 21:30 01:05 Piazzapulita TgLa7 Talk Show Notiziario Tv8 20:55 22:55 RC Celta-Lille OSC Cani Sciolti Calcio Film Nove 21:30 23:25 Un Principe per Natale Natale a Pemberley Manor Film Film Accanto ai vostri pronostici, vi chiediamo di inserire il SuperTotoShare di “Striscia la Notizia”. 🔗 Leggi su Bubinoblog

© Bubinoblog - GUIDA TV 22 GENNAIO 2026: GIOCA AL TOTOSHARE E INDOVINA GLI ASCOLTI SERALI

