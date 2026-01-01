GUIDA TV 1 GENNAIO 2026 | GIOCA AL TOTOSHARE E INDOVINA GLI ASCOLTI SERALI

Ecco la guida tv per la sera del 1 gennaio 2026, con le principali programmazioni di Rai, Mediaset, La7 e altri canali. Scopri cosa vedere, tra film, speciali e programmi di intrattenimento, e partecipa al TotoShare per indovinare gli ascolti serali. La selezione offre opzioni per ogni interesse, in un quadro completo delle proposte televisive della serata.

Cosa vedere questa sera in tv tra Rai, Mediaset, La7, Discovery e le altre reti? Ecco la Guida Tv di BubinoBlog, buona visione! Rete Orario Programma Descrizione Rai1 21:30 23:10 Biancaneve e i Sette Nani Biancaneve Film Film Rai2 21:30 23:30 Delitti in Paradiso: Un Natale nel Mistero 1ªTv Speciale Tg Sport Film Rubrica Rai3 21:30 00:00 Killers of the Flower Moon Tg3 Film Notiziario Rete 4 21:35 00:25 Codice d’Onore Tutto in una Notte Film Film Canale 5 21:55 00:15 Santocielo 1ªTv Tg5 Musica Notiziario Italia 1 21:30 00:10 Harry Poter e il Prigioniero di Azkaban Inkheart: La Leggenda di Cuore d’Inchiostro Film Film La7 21:30 00:20 L’Impero del Sole TgLa7 Film Notiziario Tv8 21:35 23:30 Frankenstein Junior Torino, Sei Regio! Film Show Nove 21:30 23:55 The Best of Aldo, Giovanni e Giacomo Maurizio Battista: Risate sotto l’Albero R Show Show L'articolo proviene da BUBINO. 🔗 Leggi su Bubinoblog

GUIDA TV 1 GENNAIO 2026

