GroenlandiaTrump | accesso totalegratis

Il 17 ottobre, Donald Trump ha espresso soddisfazione per l'accordo raggiunto con il segretario generale della NATO, Rutte, riguardo l'accesso totale e gratuito alla Groenlandia. Questa intesa segna un passo importante nelle relazioni tra le parti, sottolineando l'importanza strategica dell'isola nel contesto geopolitico globale. La decisione apre nuovi scenari per la collaborazione internazionale e la gestione delle risorse nella regione.

17.10 Trump è molto soddisfatto dell'intesa trovata ieri con il segretario generale della Nato, Rutte, sulla Groenlandia. "Avremo accesso totale", ha detto il presidente Usa, intervistato da Fox News. "Si stanno ancora negoziando i dettagli, ma di fatto è accesso totale. Non c'è scadenza". Tra l'altro, un "pezzo" del Golden Dome sarà sull'isola "ed è molto importante perché tutto passa da lì sopra. Se i cattivi cominciano a sparare, passa tutto sopra la Groenlandia". E ha assicurato: "Otteniamo tutto ciò che vogliamo e gratis".🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Trump: "Delcy Rodriguez deve darci accesso totale al Venezuela. Cuba? È pronta a cadere"Domenica, a bordo dell’Air Force One, il presidente Donald Trump ha commentato la situazione in Venezuela e Cuba.

Trump sulla Groenlandia: “Gli Stati Uniti devono avere il controllo totale”Recenti dichiarazioni di Donald Trump sulla Groenlandia hanno suscitato attenzione: l’ex presidente ha affermato che gli Stati Uniti dovrebbero avere il controllo totale dell’isola.

Argomenti discussi: Davos, Trump firma l’istituzione del Board of Peace: 21 i Paesi aderenti; Trump: i leader europei non opporranno troppa resistenza sulla Groenlandia - Macron a Trump: Non capisco cosa stai facendo sulla Groenlandia. Poi gli propone un G7 giovedì a Parigi; Trump? I servizi segreti dicono che è come avere a che fare con un bambino di 5 anni. Il vero obiettivo dei Maga è utilizzare la Groenlandia per uscire dalla Nato - Indiscreto; Groenlandia e dazi, ecco le armi della Ue contro le minacce di Trump. La Francia: gli Usa hanno un vitale bisogno di noi.

A Trump basta il passepartout in Groenlandia: Accesso totale e gratuito. L'idea di rivedere l'accordo di difesa del 1951L'incontro fra il presidente Usa e il segretario generale Nato partorisce una soluzione di compromesso che fa dire a ciascuno di aver portato a casa la ... huffingtonpost.it

Groenlandia, Trump: «Negoziato per accesso totale, avremo tutte le basi che vogliamo»L’amministrazione del presidente Donald Trump sta negoziando un accordo per garantire agli Stati Uniti «accesso totale» alla Groenlandia. stylo24.it

