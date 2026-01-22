La Groenlandia torna al centro dell’attenzione internazionale, con Donald Trump che ha indicato il suo interesse per l’isola come possibile piano B. Durante il Forum di Davos, l’ex presidente ha menzionato un’offerta di un milione di dollari a ogni abitante, qualora votassero per l’annessione agli Stati Uniti. La questione, che coinvolge aspetti geopolitici e strategici, resta aperta e suscita dibattiti.

Roma, 22 gennaio 2026 - La partita per la Groenlandia non è chiusa. Donald Trump, dopo un discorso critico verso gli alleati europei, ha ritirato la minaccia di dazi ma non ha rinunciato al "pezzo di ghiaccio", come ha battezzato l'isola danese mentre parlava al Forum economico mondiale di Davos. Il tycoon è pronto a trattare, anche grazie alla chiacchierata avuta ieri sera con il segretario generale della Nato, Mark Rutte, e la promessa del raggiungimento di "un quadro di un futuro accordo riguardante la Groenlandia e l'intera regione artica". Secondo Axos Rutte sarebbe riuscito a strappare a Trump la promessa del rispetto del principio di sovranità della Danimarca sull'isola. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Groenlandia, il piano B di Trump. “Pronto a pagare un milione di dollari a ogni abitante se vota per l’annessione agli Usa”

L’ultima fantasia di Trump sulla Groenlandia: «Vuole pagare i suoi abitanti perché accettino l’annessione agli Usa»Recenti dichiarazioni di Donald Trump sulla Groenlandia hanno riacceso il dibattito sulla possibilità di acquisire l’isola.

Groenlandia, Trump offre 100mila dollari a ogni abitanteRecentemente, sono circolate notizie su un'offerta di Donald Trump di 100.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Scontro sulla Groenlandia: l'Europa avverte Trump. Usa pronti a scavalcare la Danimarca.

Argomenti discussi: Groenlandia: Ci prepariamo a un intervento militare Usa. Pronto un team di emergenza con ministeri,…; Trump e la Groenlandia: terre rare o mossa geopolitica?; Lagarde: La questione della Groenlandia è una chiamata a svegliarsi; Groenlandia, giravolta di Trump: Intesa con la Nato, niente dazi. Il NYT: Basi USA sull'isola.

Groenlandia, il piano dell'Italia: energia, ricerca e difesa per il futuro dell’ArticoUn Eldorado, seppur difficile da depredare. Vuoi che gran parte dei suoi tesori sono scudati dal ghiaccio e dal clima ostile, destinati a rimanere nel suolo complici ... ilmattino.it

Groenlandia, il piano di Trump: Usa offrono accordo e non escludono uso della forzaUn'intesa economica taglierebbe fuori la Danimarca. La portavoce Leavitt: 'Le armi sono un'opzione'. Rubio ipotizza l'acquisto ... adnkronos.com

«Fino a che punto mi spingerò sulla Groenlandia Lo scoprirete». Così Donald Trump nell’ultima uscita sul tema che ha portato in piano ormai da settimane e che era stato nei suoi progetti già nel primo mandato: l’acquisizione dell’isola che è territorio danese - facebook.com facebook

“Financial Times”: lo scontro Ue-Trump sulla Groenlandia fa slittare il piano di pace per l’Ucraina x.com