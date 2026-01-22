Grave incidente sulla Cassia tra Sutri e Monterosi

Un incidente si è verificato sulla via Cassia tra Sutri e Monterosi, poco dopo le 17. L’incidente è avvenuto all’altezza del chilometro 44, nei pressi del confine tra i due comuni. Le cause sono ancora in fase di accertamento. Sul posto sono presenti le autorità e i mezzi di soccorso, mentre si registrano disagi alla viabilità.

