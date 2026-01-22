Grave incidente sulla Cassia tra Sutri e Monterosi morto un ragazzo

Un incidente stradale si è verificato sulla via Cassia tra Sutri e Monterosi, poco dopo le 17, al chilometro 44. Le cause dell'incidente sono ancora in fase di accertamento. Purtroppo, l'incidente ha causato la morte di un giovane. Le autorità stanno intervenendo per ricostruire la dinamica e garantire la sicurezza sulla strada.

Grave incidente sulla via Cassia a Sutri. È avvenuto, per cause ancora in corso di accertamento, poco dopo le 17 all'altezza del chilometro 44 della strada statale 2, quasi al confine con Monterosi. Secondo le prime informazioni, nell'impatto sarebbero rimaste coinvolte delle auto e un ragazzo è morto.

