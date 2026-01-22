Graduatorie GPS 2026 fonti sindacali | al Ministero ultime interlocuzioni per decidere la data

Secondo fonti sindacali, al Ministero sono in corso interlocuzioni per stabilire la data di apertura delle domande di aggiornamento delle GPS per le supplenze relative agli anni scolastici 202627 e 202728. La decisione sulla tempistica è ancora da definire, in attesa delle ultime interlocuzioni tra le parti. Restano quindi in attesa di comunicazioni ufficiali per conoscere le modalità e i tempi di presentazione delle domande.

Potrebbero non coincidere. Il Ministero potrebbe decidere di pubblicare domani l’Ordinanza con all’interno una finestra temporale di presentazione della domanda posta a febbraio o anche più in là. Al momento quindi non ci sono date per la presentazione delle domande e l’acquisizione dei servizi e dei titoli prosegue. Non sappiamo quanto proseguiranno le interlocuzioni. Tra l’altro i sindacati non sono stati ancora convocati per la presentazione della piattaforma aggiornata al 2026 per la compilazione della domanda, un passaggio fondamentale per dare il via alle operazioni. Di conseguenza, esprimiamo ancora cautela rispetto alla notizia diffusa da fonti sindacali anche se è importante arrivare preparati e compilare correttamente la domanda con tutte le info richieste.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

