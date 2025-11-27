Nuove Graduatorie GPS 2026-2028 riunione al Ministero | ecco cosa è stato deciso e cosa rimane in sospeso

Resoconto della UIL Scuola RUA dopo l'incontro al Ministero del 26 novembre: Paolo Pizzo della segreteria nazionale ha illustrato le richieste avanzate e cosa è stato deciso. Non c'è ancora una data di presentazione della domanda: no gennaio, forse febbraio. Il sindacato chiede di evitare la coincidenza con le domande di mobilità dei docenti di ruolo. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

