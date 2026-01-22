Globesità | un’epidemia mondiale in crescita

La globesità rappresenta un fenomeno in crescita a livello globale, interessando oltre un miliardo di adulti. Le cause sono molteplici e spesso legate a cambiamenti nelle abitudini alimentari e nello stile di vita. Tra le discussioni scientifiche si approfondiscono temi come la piramide alimentare e la dieta mediterranea, fondamentali per comprendere le strategie di prevenzione e gestione di questa condizione.

La globesità coinvolge oltre un miliardo di adulti. Tra piramide alimentare invertita e dieta mediterranea, il dibattito scientifico si accende. ROMA – La cosiddetta "globesità" è ormai riconosciuta come una vera emergenza sanitaria globale. Oltre un miliardo di adulti e milioni di bambini e adolescenti convivono con l'obesità, una condizione destinata a crescere nei prossimi anni. L'Italia è il primo Paese al mondo ad averla riconosciuta come malattia cronica, progressiva e recidivante, inserendola nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA). Per l'Organizzazione Mondiale della Sanità si tratta di una vera epidemia che richiede interventi urgenti e coordinati.

