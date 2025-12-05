Oltre 1000 casi in 24 ore | epidemia in crescita e situazione fuori controllo
L’ epidemia di dengue e chikungunya continua a peggiorare. In un solo giorno l’isola ha registrato 1.023 nuovi casi di arbovirosi, secondo l’ultimo bollettino del ministero della Salute (Minsap): 627 contagi riguardano il virus chikungunya, che porta così il totale a oltre 40mila casi dall’inizio del focolaio, mentre 396 test sono risultati positivi alla dengue, per la quale non è stato diffuso un dato cumulativo ufficiale. Parallelamente, il Minsap parla ormai di più di 47mila pazienti sospetti con sindrome febbrile riconducibile a queste infezioni. A rendere ancora più allarmante il quadro a Cuba sono le condizioni cliniche dei malati. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
