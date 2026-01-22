gli usa fanno il funerale alla globalizzazione

Al Forum di Davos, Howard Lutnick, segretario al Commercio degli Stati Uniti, ha criticato il modello economico europeo, evidenziando le contraddizioni tra gli obiettivi di sostenibilità e la capacità produttiva. In un contesto di cambiamenti globali, si discute delle sfide e delle tensioni tra le politiche di decarbonizzazione e la realtà industriale, segnando un momento di riflessione sulla direzione futura dell’economia internazionale.

Che Donald Trump avrebbe rovesciato le carte in tavola, e con ogni probabilità anche lo stesso tavolo, si era capito fin dal giorno del suo insediamento, un anno fa, quando il presidente appena eletto scandiva nel discorso inaugurale la cifra del suo mandato: far tornare grande l’America. Ora che questo sta avvenendo sotto gli occhi indignati e confusi degli alleati europei, l’America di Trump ha usato proprio Davos, la grigia località sciiistica svizzera che ospita ogni anno il World economic forum (Wef), come proscenio per celebrare il ritorno dell’America sul podio delle superpotenze, celebrando ufficialmente il funerale della globalizzazione tanto cara ai burocrati del Wef. 🔗 Leggi su Laverita.info

Davos, segretario al commercio Usa: “la globalizzazione ha fallito”Howard Williams Lutnick, segretario al commercio degli Stati Uniti, ha dichiarato che la globalizzazione ha fallito.

