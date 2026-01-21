Davos segretario al commercio Usa | la globalizzazione ha fallito

Howard Williams Lutnick, segretario al commercio degli Stati Uniti, ha dichiarato che la globalizzazione ha fallito. Questa affermazione invita a riflettere sui cambiamenti e le sfide del commercio internazionale. In un contesto globale in evoluzione, analizzare le parole di figure di rilievo aiuta a comprendere le direzioni future dell’economia mondiale.

Howard Williams Lutnick, segretario al commercio degli Stati Uniti d’America, ha detto che la globalizzazione ha fallito Nel suo intervento al World Economic Forum ha dichiarato: “L’amministrazione Trump e io siamo qui per chiarire una cosa: la globalizzazione ha deluso l’Occidente e gli Stati Uniti d’America. È una politica fallimentare. e ha lasciato indietro l’America”. Di opinione completamente opposta il vicepremier cinese che invece ha difeso il globalismo, sostenendo che i tentativi di resistere alla centralizzazione globale vanno “contro la tendenza storica”. Indica il Covid come prova del fatto che le crisi globali richiedono soluzioni globali.🔗 Leggi su Imolaoggi.it

Davos 2026, dalla “Montagna Incantata” a “Cuore di Tenebra” continua il romanzo della crisi della globalizzazioneDavos 2026 segna un’evoluzione nella percezione del celebre evento: dalla “Montagna Incantata” di Thomas Mann si passa a un’immagine più cupa, intessuta di tensioni e crisi globali.

Davos, Lutnick: PIL Usa crescerà oltre il 5% nel primo trimestre, UE si astenga da ritorsioniIl Segretario al Commercio statunitense Howard Lutnick, martedì al meeting annuale del World Economic Forum in corso a Davos, ha dichiarato ... teleborsa.it

Il Forum di Davos monopolizzato da Trump. Arriva l’inviato speciale di Putin, mentre Zelensky annulla la partecipazioneAl World Economic Forum delegazione USA record, arriva l'inviato di Putin mentre Zelensky cancella dopo i bombardamenti russi ... ilfattoquotidiano.it

Il presidente Donald J. Trump ha scritto su X: «ho avuto un’ottima telefonata con Mark Rutte, il segretario generale della Nato, riguardo alla Groenlandia. Ho concordato un incontro tra le varie parti a Davos, in Svizzera. Come ho detto a tutti, molto chiaramente, facebook

Arrivato a Davos per il Forum economico mondiale, il segretario al Tesoro americano ha annunciato che le relazioni con la Svizzera sono tornate ottime in vista di un accordo sui dazi, in un contesto di forti tensioni tra Stati Uniti ed Europa. x.com