gli incontri fra davos e mosca e le minacce che piacciono a putin

Gli incontri tra Davos e Mosca, e le minacce che spesso vengono pronunciate, riflettono le tensioni geopolitiche attuali. La reazione russa all’attacco americano in Venezuela evidenzia le fragilità e le dinamiche di potere internazionali. Analizzare questi eventi permette di comprendere meglio le strategie e gli interessi delle principali nazioni coinvolte, offrendo uno sguardo equilibrato sulle sfide della diplomazia contemporanea.

Le pretese di Trump sulla Groenlandia rendono meno seri ogni negoziato sull'Ucraina e le promesse delle garanzie di sicurezza per Kyiv Prendere la Groenlandia "è una piccola richiesta" alla Nato, dice Trump a Davos. Se la risposta è no, ci saranno conseguenze Ai russi non è piaciuto l’attacco americano in Venezuela perché ha rappresentato un intralcio agli affari di Mosca. Al Cremlino invece non dispiacciono le minacce americane contro la Groenlandia. Le liti fra la Casa Bianca e i suoi alleati si stanno trasformando in uno spettacolo per Mosca. Per i funzionari russi che rilasciano dichiarazioni sul tema, la volontà di Donald Trump di prendere l’isola è potenzialmente il primo atto della dissoluzione dell’Alleanza atlantica, anche se ieri, a Davos, il presidente americano ha cercato di spiegare che non ha alcuna intenzione di sfasciare la Nato. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

La pace in Ucraina passa per il vertice di Davos. Quattro giorni di incontri diplomatici per cercare l’exit strategy dal conflitto che contrappone Zelensky e PutinDa domani a venerdì, il Forum di Davos si apre come luogo di incontri diplomatici dedicati alla crisi ucraina.

Argomenti discussi: Davos 2026, quello che conta è fuori dalla sala; Trump a Davos: una mezza svolta, molte ambiguità; Groenlandia, giravolta di Trump: Intesa con la Nato, niente dazi. Il NYT: Basi USA sull'isola - Come Trump ha cambiato linea sulla Groenlandia in poche ore, il punto; Wef, allarme da Davos: Rischi globali per guerre commerciali e conflitti armati.

Donald Trump non vede motivo di indugiare: vuole una cerimonia di ratifica per il suo Consiglio di Pace giovedì, al World Economic Forum di Davos, dove arriverà il giorno prima per un discorso in programma, ma dove terrà anche una serie di incontri informal facebook

Trump a Davos chiede la Groenlandia, critica l'Europa, annuncia un incontro con Zelenskyj e dichiara amicizia a Xi Jinping. Umilia gli alleati e vezzeggia i rivali: una linea talmente contorta che sembra satira, ma ha conseguenze reali e non fa ridere x.com