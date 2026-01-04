Oro nero gas e non solo Ecco gli affari italiani

Oro nero, gas e risorse energetiche: un panorama in evoluzione. Recentemente, Donald Trump ha annunciato che gli Stati Uniti saranno fortemente coinvolti nell’industria petrolifera del Venezuela. Questi sviluppi evidenziano l’importanza strategica delle risorse naturali per l’Italia e il ruolo che i mercati internazionali giocano nel settore energetico globale. Un quadro complesso che richiede attenzione e analisi per comprendere le implicazioni a lungo termine.

Gli Usa saranno "fortemente coinvolti nell'industria petrolifera del Venezuela", ha detto ieri Donald Trump. Non a caso, stando alle prime valutazioni, la produzione e la raffinazione della compagnia energetica statale venezuelana Pdvsa stanno funzionando normalmente e le sue strutture più importanti non hanno subito danni. L'attacco Usa potrebbe quindi essere accolto senza grandi scossoni dal mercato petrolifero globale. Secondo l'Opec, il Venezuela detiene quasi un quinto delle riserve provate mondiali di greggio, stimate in circa 303 miliardi di barili, e dispone di 25 oleodotti operativi. Quanto all'export, quasi il 70% è rivolto alla Cina. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Oro nero, gas e non solo. Ecco gli affari italiani Leggi anche: Gli affari italiani a Gaza: la ricostruzione e il gas sono un affare per Meloni Leggi anche: Gaza, nuova corsa all’oro: 100 miliardi per ricostruire. Gli affari italiani nella Striscia Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Gli affari sul Venezuela, mani sul petrolio: Big Oil punta i giacimenti più grandi del mondo; Trump: “Gli Usa gestiranno il settore petrolifero del Venezuela”. L'ascesa e il declino delle aziende lattiero-casearie dell'Ontario AFFARI TUOI - Rosy della Lombardia dopo due cambi, arriva in finale con 200 euro e il pacco nero. Non cede al rischio e accetta l’offerta del dottore - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.