Inaugurato a Treia il primo ufficio di prossimità della provincia di Macerata. Si tratta di nuovo presidio che ha l’obiettivo di avvicinare la giustizia ai cittadini e a rendere più semplice l’accesso ai servizi legati alla volontaria giurisdizione, con particolare attenzione alle persone in condizioni di fragilità. Un passo importante, che rientra in un progetto nazionale che punta a costruire una " giustizia di prossimità ". Al taglio del nastro, alla presenza delle autorità locali e dei rappresentanti del tribunale di Macerata, è stato sottolineato come questo ufficio renda più agevole per i cittadini orientarsi tra procedure complesse. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Inaugurato l’ufficio di prossimità. La giustizia più vicina ai cittadini