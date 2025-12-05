Inaugurato l’ufficio di prossimità La giustizia più vicina ai cittadini
Inaugurato a Treia il primo ufficio di prossimità della provincia di Macerata. Si tratta di nuovo presidio che ha l’obiettivo di avvicinare la giustizia ai cittadini e a rendere più semplice l’accesso ai servizi legati alla volontaria giurisdizione, con particolare attenzione alle persone in condizioni di fragilità. Un passo importante, che rientra in un progetto nazionale che punta a costruire una " giustizia di prossimità ". Al taglio del nastro, alla presenza delle autorità locali e dei rappresentanti del tribunale di Macerata, è stato sottolineato come questo ufficio renda più agevole per i cittadini orientarsi tra procedure complesse. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Approfondisci con queste news
Inaugurato il nuovo ufficio Zurich e Zurich Bank al civico 4 dell’iconica Piazza Monte Grappa. Lo spazio ospiterà i consulenti finanziari di Zurich Bank LEGGI QUI: https://www.varesenews.it/2025/12/zurich-e-arrivata-nel-cuore-di-varese-un-nuovo-hub-per-la-co - facebook.com Vai su Facebook
? Giovedì 13 novembre sarà inaugurato il nuovo Ufficio dei Consulenti Finanziari di Bologna. Appuntamento presso Palazzo Bonasoni - Via Galliera, 21. ? Taglio del nastro previsto alle ore 11: venite a trovarci! #CostruitaIntornoATe #ConsulentiDaSe Vai su X