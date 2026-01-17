Giovanni Franzoni si è piazzato terzo nella discesa libera di Wengen, nonostante il pettorale 28. Con questa prestazione, il giovane atleta conferma il suo impegno e la passione per lo sci, dimostrando determinazione e costanza nel raggiungimento dei propri obiettivi. Una prova importante che sottolinea il suo valore nel panorama dello sci alpino internazionale.

Giovanni Franzoni ha centrato il gradino più basso del podio nella discesa libera maschile di Wengen, in Svizzera, nonostante il pettorale numero 28. L’azzurro non ha nascosto tutta la propria soddisfazione ai microfoni di Rai Sport HD. Tutte le emozioni dell’azzurro: “ Ieri mi sentivo tranquillo più che dopo la Val Gardena, non avevo tutte queste emozioni, però mi sono arrivate tardi e sono stato con gli occhi spalancati fino alle 6 del mattino, poi sono riuscito a dormire ancora qualcosina. Avevo le gambe un po’ stanche, poi partenza dal basso, però almeno le gambe durano un po’ di più “. La consapevolezza di Franzoni: “ In partenza ero abbastanza teso, perché alla partenza si sente lo speaker, metto fuori i bastoncini e vedo questa parete di gente davanti a me. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Giovanni Franzoni si conferma: “Mi sono detto di godermela, è lo sport che amo”

