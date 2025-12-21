Mignani squalificato Vergassola in cattedra | Bravi a recuperare l’arbitro è giovane

Durante la partita al Manuzzi, il Cesena ha concluso il match sull’1-1 contro la Juve Stabia, in una sfida caratterizzata da numerose decisioni arbitrali discusse. Mignani è stato squalificato, mentre Vergassola ha assunto il ruolo di osservatore. L’evento ha evidenziato la difficoltà nel giudicare alcune fasi di gioco e la giovane età dell’arbitro, che ha gestito la partita con attenzione. Beffa per il Cesena, bloccato sull’1-1 al termine

Beffa per il Cesena, bloccato sull’1-1 al Manuzzi dalla Juve Stabia al termine di una gara intensa e ricca di situazioni discusse. Con Mignani squalificato, tocca al vice Vergassola fare gli onori di casa. "Quando vai sotto non è mai facile recuperare – afferma a fine gara –, i ragazzi sono stati bravi e sono anche riusciti a segnare il secondo gol, purtroppo annullato per fuorigioco. Sfortunatamente siamo rimasti molto presto in 10, visto che si trattava soltanto del 61’. Il regolamento per certi versi è strano, Bastoni aveva subito un fallo non fischiato dal direttore e ne ha commesso subito dopo uno con una scivolata per la quale è stato ammonito. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Mignani squalificato, Vergassola in cattedra: "Bravi a recuperare, l’arbitro è giovane" Leggi anche: Mister Mignani resta senza voce. Vergassola: "Grande reazione" Leggi anche: Koopmeiners squalificato, Spalletti: «Senza di lui perdiamo questa cosa. Dovremo essere bravi a…» Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Mignani squalificato, Vergassola in cattedra: Bravi a recuperare, l’arbitro è giovane. Mignani squalificato, Vergassola in cattedra: "Bravi a recuperare, l’arbitro è giovane" - Inevitabili le polemiche sull’espulsione: "Il regolamento è strano". ilrestodelcarlino.it

Vergassola: “Bravo Cesena a risalire. L’espulsione di Bastoni? L’arbitro è giovane e deve crescere” VIDEO - È apparso soddisfatto e consapevole della prova offerta dai suoi calciatori Simone Vergassola, allenatore in seconda del Cesena che oggi ha ... corriereromagna.it

Cesena, Vergassola: "Dopo lo svantaggio siamo ripartiti nella maniera giusta" - Al termine della partita contro la Juve Stabia, mister Simone Vergassola, vice dello squalificato Michele Mignani, ha raggiunto la sala stampa dell’Orogel. tuttomercatoweb.com

Mignani (squalificato) verso Cesena-Juve Stabia: "Loro simili a noi, in questa serie B non c'è un Sassuolo" #Cesena - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.