Marco Travaglio in I migliori danni della nostra vita al Trianon Viviani

Al Trianon Viviani, venerdì 7 novembre prossimo, alle 21, è di scena la satira teatrale di Marco Travaglio.Il giornalista, cofondatore e direttore de il Fatto quotidiano, rilegge la storia politica italiana recente nel monologo I migliori danni della nostra vita, di cui è anche autore.Con il suo. 🔗 Leggi su Napolitoday.it