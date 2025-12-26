Oltre 1.500 regali ai bambini meno fortunati con l' iniziativa Grazie Babbo Natale

Si è conclusa con uno straordinario successo l'ottava edizione del progetto solidale "Grazie Babbo Natale", che tra lunedì e mercoledì ha portato sorrisi e momenti di gioia a centinaia di bambini e bambine di Ravenna e provincia. In tre giorni sono stati distribuiti oltre 1.500 pacchi regalo a.

