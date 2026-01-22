Giappone | sospeso riavvio centrale nucleare più grande del mondo

Il Giappone ha temporaneamente sospeso il riavvio della sua più grande centrale nucleare, poche ore dopo l'inizio delle operazioni. Questa decisione si inserisce nel contesto delle verifiche di sicurezza e delle normative nazionali, evidenziando l'importanza di garantire standard elevati nel settore energetico. La sospensione rappresenta un passo importante nella gestione delle questioni legate all'energia nucleare nel paese.

Tokyo, 22 gen. (AdnkronosAfp) - Il riavvio della più grande centrale nucleare del mondo è stato sospeso in Giappone, poche ore dopo l'inizio del processo. Lo ha comunicato il suo gestore, aggiungendo che il reattore è rimasto "stabile". "Un allarme del sistema di monitoraggio è scattato durante le procedure di avvio del reattore e le operazioni sono attualmente sospese", ha dichiarato all'Afp Takashi Kobayashi, portavoce dell'operatore Tokyo Electric (Tepco). 🔗 Leggi su Iltempo.it

Il Giappone riattiva la centrale nucleare più grande del mondoIl 21 gennaio, la centrale nucleare di Kashiwazaki-Kariwa, la più grande del mondo, è stata riattivata, segnando un passo importante nel settore energetico giapponese.

